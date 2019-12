Großer Kunstpreis des Landes Salzburg an Autor Bodo Hell

Der Autor Bodo Hell ist am Dienstagabend mit dem Großen Kunstpreis des Landes Salzburg 2019 ausgezeichnet worden. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis ist die höchste Kultur-Auszeichnung des Landes und wird abwechselnd für die Sparten bildende Kunst, Musik und Literatur vergeben. Hell ist der sechste Preisträger im Bereich der Literatur.

Bodo Hell wurde 1943 in Salzburg geboren. Er studierte am Salzburger Mozarteum Orgel und in Wien an der Akademie für Musik und darstellende Kunst Film und Fernsehen, Philosophie, Germanistik und Geschichte. Er lebt in Wien und seit mehr als dreißig Jahren im Sommer am Dachstein, wo er als Almhirte arbeitet. Seine Werke reichen seit den 1970er-Jahren von literarischen Publikationen bis zu experimenteller Prosa, veröffentlicht als Bücher, Hörspiele, Text-Foto-Bände, Filme, Theaterstücke und im Radio.