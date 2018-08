Großer Jubel um die "Die Perser" in Salzburg

Mit Riesen-Jubel, langem Applaus und vielen Bravos für Regisseur Ulrich Rasche, seine drei Hauptdarstellerinnen und den Chor der geschlagenen persischen Krieger ist am Samstagabend im Salzburger Landestheater die letzte Schauspielpremiere der diesjährigen Festspiele zu Ende gegangen. "Die Perser" des Aischylos boten das erwartete Spektakel aus Maschinentheater und rhythmisiertem Sprechen.

Das älteste erhaltene Drama der Menschheit erzählt von der Niederlage der viel größeren persischen Flotte gegen die Griechen bei Salamis. Rasche stellt den Schrecken des verlorenen Krieges auf einer riesigen, hydraulisch in alle Richtungen bewegbaren Scheibe dar, auf der die Armee in eindrucksvollen Szenen von ihrem Scheitern erzählt. Gegen die dort betonte Wucht stellt der Regisseur auf einer vorderen, flachen, weit in den Zuschauerraum ragenden rotierenden Scheibe drei Frauen – Katja Bürkle und Valery Tscheplanowa als persischer Ältestenrat und Patrycia Ziolkowska als Königsmutter Atossa. Ein Abend mit wenigen Längen, aber vielen starken Bildern.