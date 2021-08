Großer Jubel für Andris Nelsons bei Bayreuther Festspielen

Mit einem umjubelten Konzert ist der lettische Dirigent Andris Nelsons zu den Bayreuther Festspielen zurückgekehrt. Fünf Jahre nach dem Eklat um seine kurzfristige "Parsifal"-Absage leitete der 42-Jährige am Sonntagabend ein Konzert mit Stücken aus drei Richard-Wagner-Opern. Schon im Vorfeld hatte Festspielleiterin Katharina Wagner betont, sich auf die beiden Konzerte mit Nelsons zu freuen - das zweite folgt am Mittwoch zum Abschluss der Spielsaison.

Die Konzerte sind Teil eines Ersatzprogramms für den in diesem Jahr ausgefallenen "Ring des Nibelungen". Dessen Neuinszenierung hatte wegen der Coronapandemie nicht umgesetzt werden können und soll 2023 auf die Bühne kommen. Stattdessen sind an den Nelsons-Abenden "Ring"-Werke zu hören, wenn auch in konzertanter Form.