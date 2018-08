Großer Heustadel im Waldviertel ausgebrannt

In Merkenbrechts in der Gemeinde Göpfritz an der Wild (Bezirk Zwettl) ist Freitagabend ein tausend Quadratmeter großer Heustadel mit integriertem Rinderstall in Flammen aufgegangen. Das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich sprach von einem Großbrand, bei dessen Bekämpfung 150 Feuerwehrleute eingesetzt waren. 17 Rinder wurden aus dem Stall gerettet.

Das Feuer war gegen 19.15 Uhr mitten im Ortsgebiet ausgebrochen. Die Besitzerin hatte vergeblich versucht, den Entstehungsbrand mit einem Handfeuerlöscher zu ersticken. Bereits wenige Minuten später kämpften Mitglieder von elf Feuerwehren gegen bis zu 20 Meter hohe Flammen.

Durch einen umfassenden Außengriff, unterstützt durch mehrere Atemschutztrupps, Wasserwerfer und Drehleitern, gelang es, ein Übergreifen des Feuers auf das Wirtschaftsgebäude verhindern. Da absolute Windstille herrschte, bestand für die unmittelbar angrenzenden Wohnhäuser keine allzu große Gefahr, berichtete NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Der Heustadel wurde allerdings ein Raub der Flammen. Aus Sicherheitsgründen stellte die Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden eine Brandwache.