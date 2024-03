Großer Auftritt für die Emser Lerncafé-Kids

Im Feldkircher Diözesanhaus wurde vergangene Woche das hundertjährige Bestehen der Caritas mit einem Festakt gefeiert. Für die musikalische Umrahmung sorgten unter anderem die Kinder des Hohenemser Lerncafés.

„Die Gründungsidee der Caritas war es, den Ärmsten der Armen zu helfen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken sowie die Bündelung der sozialen Kräfte und Vereine in Vorarlberg“, beschrieb Caritasdirektor Walter Schmolly bei der Begrüßung der Festgäste. „Es ist beeindruckend, wie sehr sich die Gründungsmission durch die hundert Jahre durchträgt. So sind es hundert Jahre des aktiven Mitgestaltens einer Gesellschaft, in der Menschen einander sehen, füreinander Verantwortung übernehmen und in der es soziale Sicherheit und Perspektiven für möglichst alle gibt.“