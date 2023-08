Großer Applaus für feministischen "Werther" in Bregenz

Die Premiere der 1892 entstandenen Oper "Werther" im Rahmen der Bregenzer Festspiele ist am Montagabend mit großer Begeisterung aufgenommen worden.

Der aus Goethes Briefroman wohlbekannte tragische Held wird in der Inszenierung von Jana Vetten im Theater am Kornmarkt in moderner Optik und mit einem Hauch Feminismus präsentiert. Eingebettet in die impressionistische Musik von Jules Massenet ergibt das eine ebenso gewagte wie gelungene Mischung.