Großeinsatz in Hernals wegen auf Dach geflüchteten Täter

Ein Straftäter, gegen den eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft vorliegt, ist Donnerstag gegen 2.00 Uhr vor der Polizei auf das Dach seines Hauses in der Wattgasse in Wien-Hernals geflüchtet. Dort verschanzte er sich und warf Ziegel hinab, wie Polizeisprecher Harald Sörös berichtete. In der Früh lief noch ein Großeinsatz der Polizei und der Wega. Ein Sprungtuch wurde positioniert.

Auf den umliegenden Dächern positionierten sich Beamte der Sondereinheit Wega. Sie versuchten sich auch via Drehleiter dem Mann zu nähern. Der Flüchtige trug Schuhe und Hose, aber keine Oberbekleidung. Er war durch ein Fenster entkommen, als sich Polizisten daran machten, die Wohnungstüre gewaltsam zu öffnen.

Der Mann wurde wegen zweifachen Raubes, zweifacher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung gesucht. “Auf dem Dach schreit er wirre Dinge und hat mit Ziegeln bereits mehrere Autos beschädigt”, sagte Sörös. Ob er eine Waffe bei sich habe, sei vorerst unklar. Verletzte gebe es bisher nicht, so der Polizeisprecher.

Auch Feuerwehr und Rettung sind zum Einsatzort ausgerückt. Vor dem Haus wurde ein Sprungtuch positioniert. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt, die Route der Buslinie 10A deswegen umgeleitet, wie ein Sprecher der Wiener Linien berichtete.