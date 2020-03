Große Unterschiede innerhalb der autofahrenden Österreicher

Die Unterschiede innerhalb der autofahrenden Österreicher sind groß, wie eine vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) beauftragte Integral-Umfrage zeigt. So fährt etwa nur ein Neuntel der Autofahrer nie mit Öffis oder dem Fahrrad, aber bereits jeder dritte Autofahrer fährt inzwischen Strecken mit der Bahn, die er einst hinter dem Lenkrad zurückgelegt hat - und jeder vierte tut dies mit dem Fahrrad.

Auf die Frage, ob von den zuletzt gemachten Autofahrten, auch vermeidbare dabei waren, antwortete jede vierte Person mit "viele bis alle" und jede dritte mit "zumindest ein paar". Nur 38 Prozent gaben an, dass es keine Alternative zum Auto gab. Auch von den in kleinen Orten Wohnenden sagten weniger als die Hälfte (45 Prozent), dass alle Autofahrten unvermeidbar gewesen wären. Von den 62 Prozent, die vermeidbare Autofahrten hatten, sind drei Viertel zum Umsteigen bereit. Als nötige Maßnahmen wurden am häufigsten mehr öffentliche Verkehrsangebote (auch am Abend), eine kürzere Fahrzeit im Öffentlichen Verkehr und günstigere Tickets genannt. Der VCÖ fordert in diesem Kontext die rasche Umsetzung der Regierungspläne, das öffentliche Verkehrsangebot in den Regionen und in den Ballungsräumen zu verbessern.