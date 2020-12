Große Unterschiede bei Eigenheim-und Haushaltsversicherungen

Große Unterschiede bei Prämien, Versicherungssummen und Leistungen bei Eigenheim- und Haushaltsversicherungen, zeigt eine Analyse der Arbeiterkammer von 16 Versicherern. Die Unternehmen bieten auch verschiedene "Pakete" an - vom Basis- bis zum Exklusivschutz. Mit Selbstbehalt ist die Prämie günstiger. Die Konsumentenschützer raten zum Einholen mehrerer Angebote. Geachtet werden müsse auch auf die passende Versicherungssumme.

"Vergleichen macht sicher. Bei einem Reihenhaus mit 80 Quadratmetern können sich KonsumentInnen bei der Eigenheimversicherungsprämie langfristig einige tausend Euro sparen", so AK-Konsumentenschützerin Michaela Kollmann am Mittwoch. Umgelegt auf eine häufig angebotene zehnjährige Laufzeit sparen sich die Konsumenten laut AK-Test bis zu 5.892,50 Euro, wenn man die niedrigste und höchste Jahresprämie vergleicht. Wesentlicher Punkt sei, zu überlegen, was man absichern will - ob es beispielsweise besondere Risiken puncto Einbruchsdiebstahl oder Sturmschäden gibt oder was der Wert von Eigenheim und Hausrat ist.