Große Sorge und Suche nach Radioaktiver Kapsel in Australien

In Westaustralien suchen die Behörden fieberhaft nach einer radioaktiven und nur millimetergroßen Kapsel. Die winzige gefährliche Kapsel war beim Transport von einer Mine nördlich der Bergbaustadt Newman zu einem Depot nahe der Metropole Perth offenbar von einem Lastwagen gefallen. Wie und wo genau das auf der etwa 1.400 Kilometer langen Strecke passierte? Völlig unklar. Und: Es geschah offenbar schon in der zweiten Jännerwoche.

Das Fehlen der Kapsel wurde nach Informationen des TV-Senders ABC erst am 25. Jänner beim Entladen des Lkw bemerkt. Der Verlust der nur sechs mal acht Millimeter kleinen Kapsel mit dem hoch radioaktiven Cäsium 137 sei angesichts des sehr gefährlichen Materials extrem besorgniserregend, sagte Roger Cook, der stellvertretende Regierungschef des Bundesstaates Western Australia. Der Gesundheitsbeauftragte der Region, Andrew Robertson, sprach am Wochenende eine dringende Warnung aus. Wer etwas entdecke, das wie eine winzige Kapsel aussehe, solle mindestens fünf Meter Abstand halten. Am späten Freitag (Ortszeit) hatte das Gesundheitsministerium von Western Australia die Bevölkerung über den Vorfall informiert.