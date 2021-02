Große Razzia gegen Neonazi-Netzwerk in Deutschland

Mit einer Großrazzia ist die Polizei in Deutschland am Freitag gegen ein Neonazi-Netzwerk vorgegangen. Es geht vor allem um den Verdacht des Drogenhandels und der Geldwäsche, wie das Landeskriminalamt Thüringen mitteilte. Mehr als 500 Polizisten waren seit der Früh beteiligt, darunter Spezialeinsatzkommandos (SEK). Auch Sachsen-Anhalt und Hessen waren einbezogen. Gegen acht Verdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 24 und 55 Jahren lagen Haftbefehle vor.

An der Razzia waren Polizisten aus Thüringen, Spezialeinheiten aus Sachsen-Anhalt sowie Spezialisten des Bundeskriminalamtes (BKA) und des Hessischen LKA beteiligt. Durchsuchungen gab es in Thüringen in Gotha, dem Landkreis Gotha, Bad Langensalza und Saalfeld-Rudolstadt; in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis und in Hessen im Lahn-Dill-Kreis.