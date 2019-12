Große Raffael-Ausstellung zum 500. Todestag in Rom

Mit einer großen Ausstellung würdigt Rom zum 500. Todestag im nächsten Jahr den Renaissance-Maler Raffael. Die Schau in den Scuderien des Quirinalspalasts vereint unter dem Titel "Raffaello" mehr als 200 Gemälde und Zeichnungen, die nach Angaben der Organisatoren bisher noch nie alle zusammen gezeigt wurden.

Die Ausstellung über den "Superstar der Renaissance", die von den Scuderien gemeinsam mit dem Uffizien in Florenz präsentiert wird, dauert vom 5. März bis zum 2. Juni 2020. Raffaello Sanzio da Urbino, kurz Raffael, starb am 6. April 1520 im Alter von 37 Jahren in Rom. Neben den Uffizien steuern unter anderem auch der Pariser Louvre, die Wiener Albertina, das British Museum in London, der Prado in Madrid, die National Gallery of Art in Washington und das Musee des Beaux-Arts in Lille Leihgaben bei.