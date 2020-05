Große Raffael-Ausstellung in Rom öffnet wieder am 2. Juni

Die große Raffael-Schau anlässlich des 500. Todestags des Universalgenies in Rom, die Anfang März wegen der Covid-19-Pandemie drei Tage nach der Eröffnung geschlossen werden musste, soll über Juni hinaus verlängert werden. Die Ausstellung kann ab 2. Juni bis 30. August besucht werden, teilten die Veranstalter am Montag mit.

"Die Ausstellung konnte dank der Solidarität der Sammler und der Museen verlängert werden, die die Werke geliehen haben", so die Organisatoren. Die Leihgaben stammen unter anderem aus den Uffizien in Florenz, dem Louvre in Paris, der Albertina in Wien, dem British Museum in London und der National Gallery of Art in Washington.