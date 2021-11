Große Privatinvestition in Glasfaserausbau angekündigt

Die österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) will eine Milliarde Euro investieren, um bis 2030 eine Million Haushalte im ländlichen Raum mit Glasfaseranschlüssen versorgen. "Durchaus sportlich, aber machbar", sagt der Chef der Tochter des deutschen Versicherungsriesen Allianz, Christoph Holzer, der Tageszeitung "Kurier" (Freitagsausgabe). Einige Projekte gibt es bereits, etwa wie berichtet im Görtschitztal in Kärnten.

Damit die öGIG aktiv wird, braucht es in einer Region 800 bis 1.000 Haushalte, von denen sich zumindest 40 Prozent zur Installation eines Breitbandanschlusses verpflichten. Je früher ein Haushalt zusagt, desto günstiger kommt es ihm. Start ist bei 300 Euro am Ende können es für einen Anschluss bis zu 2.000 Euro werden. Der Gemeindebund begrüßt die "Fiber-to-the-home"-Initiative und will in eigenen Fachmedien darüber informieren, schreibt der "Kurier".