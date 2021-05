Große Personale für Starfotografin Elfie Semotan zum 80.

Das bunte Panoptikum eines Künstlerlebens als Hommage: Das Kunst Haus Wien widmet der Fotolegende Elfie Semotan zu ihrem im Juli anstehenden 80. Geburtstag eine große Personale. "Haltung und Pose" versammelt neue und alte Arbeiten, Serien und Einzelaufnahmen, Schwarz-Weiß- und Farbfotografie, Landschaft und Porträt ohne zeitliches Korsett. Die rund 150 gezeigten Bilder formen stattdessen einen Werkkorpus aus Similaritäten und Differenzen mit einem Roten Faden: Elfie Semotan.

"Es war uns wichtig, die große Bandbreite des Werks zu zeigen", umriss Co-Kuratorin Bettina Leidl bei der Präsentation am Dienstag das Konzept, eine breite Vielfalt aus dem Oeuvre der Vielarbeiterin zu präsentieren. Dabei werden nun auch die kommerziellen Arbeiten etwa für Modefirmen nicht ausgespart.

Über 60 Jahre spannt sich dabei der Bogen, der allerdings abseits strenger thematischer Blöcke oder Phasen gehängt ist, sondern epochenübergreifende Wechselspiele zwischen einzelnen Aufnahmen ermöglicht. So hängen immer wieder Aufnahmen verschiedenster Künstlerateliers oder Porträts nebst Landschaftsimpressionen. Zu sehen sind auch Serien, die direkt von der Bildenden Kunst inspiriert sind wie "Präraffaeliten" aus 2005 oder "Inspired by Lucian Freud" 1997. Die Porträts von Größen wie Maria Lassnig und Louise Bourgeois, Franz West oder Ornella Muti mischen sich unter Abzüge, für die sich Semotan direkt an großen Vorbildern wie Diane Arbus oder William Eggleston orientiert.