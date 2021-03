Große Open-Air-Festivals wegen Corona abgesagt

Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Coronapandemie aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt seien damit unter anderen "Rock am Ring" am Nürburgring, "Rock im Park" in Nürnberg, das "Hurricane Festival" in Niedersachsen und "Southside" in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg. Bereits im Sommer 2020 waren alle Großveranstaltungen gestrichen worden.

Auch das "Deichbrand" bei Cuxhaven, "SonneMondSterne" in Thüringen bei Saalburg-Ebersdorf und das Schweizer "Greenfield Festival" fallen heuer erneut aus. "Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden", teilte Eventim Live, Mutterkonzern des österreichischen Konzertveranstalters Barracuda Music, mit. Für die Mitarbeiter und Hunderttausende Fans fallen die Konzert-Events somit zum zweiten Mal aus.

In der Eifel und in Nürnberg zum Beispiel waren bisher die gleichzeitigen Traditionsfestivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" am zweiten Juni-Wochenende 2021 mit Headlinern wie Green Day, System Of A Down und Volbeat geplant. Sie sollen nun laut dem zuständigen Veranstalter am ersten Juni-Wochenende 2022 wieder über die Bühne gehen. Welche Headliner dann auf der Bühne stehen, war noch unklar. Schon bald könnten Fans, die bereits in diesem oder sogar vergangenem Jahr Tickets erworben hätten, sie online für 2022 umbuchen.

Beim österreichischen Konzertveranstalter Barracuda Music ("Nova Rock") ist indes ungeachtet der Schritte beim Mutterkonzern in Deutschland noch keine Entscheidung hinsichtlich der Sommerfestivals gefallen. "Seit Wochen liegt meine Frage bei der Regierung, was mit den Juni-Terminen wie dem 'Nova-Rock'-Festival oder einem Stadionkonzert von Greenday in Wien passieren soll", monierte Ewald Tatar gegenüber der APA. Bis zuletzt habe man keine Antwort erhalten. Man warte ab, so Tatar.