Große Mehrheit in Kärntner Gemeinde für Windkraftprojekt

Die Bürger der Kärntner Gemeinde Reichenfels (Bezirk Wolfsberg) haben sich am Sonntag mit klarer Mehrheit für die Umsetzung eines Windkraftprojekts in der Gemeinde ausgesprochen. Wie die Gemeinde auf ihrer Homepage bekannt gab, waren 617 Stimmen abgegeben worden, 425 oder 68,88 Prozent signalisierten ihre Unterstützung. Es war die erste derartige Volksbefragung in Kärnten.

Konkret lautete die Frage "Soll die Marktgemeinde Reichenfels den Ausbau der Windenergie im Gemeindegebiet im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten unterstützen?" Hintergrund ist ein geplantes Projekt in der Gemeinde, insgesamt acht Windräder sollen errichtet werden.