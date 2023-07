Große Investitution für den Rankweiler Amateursport

In den nächsten Wochen entsteht auf der Sportanlage Gastra ein neuer Kunstrasenplatz.

RANKWEIL. Der vor rund 29 Jahren errichtete Kunstrasenplatz Gastra ist längst in die Jahre gekommen und wird in den nächsten Wochen und Monaten durch einen neuen ersetzt. Die Bauarbeiten für das moderne Hauptspielfeld in Rankweil haben gestartet. Im Budget der Marktgemeinde Rankweil war der Neubau des Kunstrasenplatzes Gastra schon vor zwei Jahren mit Kosten von rund einer Million Euro bereits vorgesehen. Mit etwas Verspätung wird nun diese erforderliche Investitution seitens der Gemeinde umgesetzt. Das Unternehmen Sport- und Gartenbau Loacker mit Sitz in Koblach hat die alte Tragschicht vom Kunstrasenplatz schon abgetragen um dann möglichst bald mit den neuen Maßnahmen zu beginnen. So müssen in weiterer Folge dann neue Tragschichten, Drainage, Linierung und ein modernes Granulat installiert werden um den Trainings- und Spielbetrieb für die Klubs FC RW Rankweil und SK Brederis in den kommenden Wintermonaten zu ermöglichen. Durch die Erneuerung ist der Platz zukünftig nicht nur wieder im neuesten Topzustand, sondern erfüllt damit auch die FIFA II Norm und ist somit für Pflichtspiele benutzbar. Der Kunstrasenplatz in Rankweil wurde als einer der ersten Rasenteppiche in Vorarlberg gebaut und schon einmal ausreichend saniert. Tausende Partien wurden auf dem Kunstrasen-Spielfeld auf der Gastra schon ausgetragen. Jetzt ist ein Neubau unumgänglich.VN-TK