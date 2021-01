Große Händler mit Corona-Wirtschaftshilfen unzufrieden

Die am Sonntag von der Regierung verkündeten neuen Hilfen im Rahmen der Lockdown-Verlängerung stoßen auf Kritik von Handelsketten. "Die Corona-Wirtschaftshilfen sind für große Händler nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein", sagte XXXLutz-Sprecher und Marketing-Chef Thomas Saliger am Montag zur APA. Im ganzen letzten Jahr habe es eine Hilfen-Obergrenze bei 800.000 Euro gegeben, nun liege die Obergrenze nur mehr bei 60.000 Euro pro Monat.

Gestern hatte der Handelsverband bereits Kritik an dem neuen "Ausfallbonus" geübt. Die Höhe von 30 Prozent der Umsatzausfälle im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt sei für die Handelsbranche "völlig unzureichend wie die Obergrenze von 60.000 Euro, die die Liquiditätssituation der Firmen" verkenne, hieß es gestern. Handelsbetriebe - mit Ausnahmen von Lebensmittelgeschäften, Apotheken und Trafiken - sind seit 26. Dezember für den normalen Kundenverkehr coronabedingt geschlossen und dürfen laut aktuellem Plan der türkis-grünen Regierung erst wieder am 8. Februar öffnen. Im derzeit laufenden dritten Corona-Lockdown dürfen Handelsbetriebe aber erstmal vorbestellte Waren an Kunden übergeben (Click & Collect).