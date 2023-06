Große EU-Länder wollen bei Rohstoffen enger kooperieren

Deutschland, Frankreich und Italien wollen ihre Kooperation im Bereich von Rohstoffen intensivieren. Das teilten die jeweiligen Wirtschaftsminister dieser großen EU-Staaten am Montag nach einem Treffen in Berlin mit. Eine Arbeitsgruppe der drei Länder zu kritischen Rohstoffen wurde eingerichtet. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Versorgung, Weiterverarbeitung sowie dem Recycling.

Der Italiener Adolfo Urso betonte: "Italien, Deutschland und Frankreich machen einen erheblichen Teil der Wirtschaft der Union aus und teilen sich in vielen Sektoren Wertschöpfungsketten." Man wolle bei kritischen Rohstoffen nicht in eine Abhängigkeit von China geraten. Weitere Treffen seien in Rom zu digitalen Technologien und in Paris zu grünen Technologien geplant.