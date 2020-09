Große Einigkeit unter Liga-Coaches: Salzburg wird Meister

Für die Trainer der österreichischen Fußball-Bundesligisten ist die Meisterfrage schon vor Saisonbeginn praktisch entschieden. Die Coaches gehen in einer von der APA durchgeführten Umfrage davon aus, dass Red Bull Salzburg den Titel erfolgreich verteidigen wird. Dagegen hätte "Bullen"-Betreuer Jesse Marsch nichts einzuwenden: "Wir wollen auch heuer wieder Meister werden", sagte der US-Amerikaner.

So meinte etwa Austrias Peter Stöger auf die Meisterfrage: "Salzburg, alles andere wäre eine riesige Überraschung." Christian Ilzer von Sturm Graz geht ebenfalls von den Salzburgern als Champion aus. "Sie sind ein perfektes Gebilde, haben das in den letzten Jahren sowohl national als auch international bewiesen und sind deshalb auch heuer wieder der große Favorit."

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer erklärte, Salzburg habe "alles und noch mehr, was gebraucht wird, um wieder Meister zu werden". Zudem bezeichneten Dominik Thalhammer vom LASK und Dietmar Kühbauer von Rapid den Serienmeister als klaren Titelfavoriten. Auch Rieds Gerald Baumgartner prophezeite, dass sich Salzburg durchsetzen werde, "weil sie von der Qualität im Kader am besten aufgestellt sind, obwohl ich glaube, dass es ein bisschen knapper als in den letzten Jahren werden könnte".