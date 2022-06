Große Begeisterung und ungläubiges Staunen beim 2. Hohenemser Stadt.ZAUBER

Magische Momente zu schaffen und den Zauber von Hohenems bei sich selbst zu finden – auch abseits von traditionellen Zauberkunststücken – das war das Ziel der Stadt Hohenems als Veranstalter. Es ist gelungen, denn dieser Zauber wurde an allen drei Tagen spür- und erlebbar gemacht!

Am Freitagnachmittag entfaltete sich dann der „Stadt.ZAUBER“ in seiner vollen Pracht. Staunende Kinder und Erwachsene, schallendes Lachen und mit umtriebigem Leben erfüllte Gassen ließen die Magie der Stadt greifbar werden. Die „Karte des Rumtreibens“ war überall in Zauberkoffern zu finden und ermöglichte eine magische Entdeckungsreise durch die Innenstadt. Zudem verbarg sie ein magisches Geheimnis, das es zu lüften galt.