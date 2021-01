Großbritannien verzeichnet mehr als 100.000 Corona-Tote

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Großbritannien, Johnson in der Kritik

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Großbritannien, Johnson in der Kritik ©APA (AFP)

Mehr als 100.000 Corona-Tote in Großbritannien, Johnson in der Kritik ©APA (AFP)

In Großbritannien sind seit Beginn der Pandemie mehr als 100.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Bis Mitte Jänner war bei fast 99.000 Menschen in England und Wales Covid-19 auf dem Totenschein verzeichnet, wie die britische Statistikbehörde am Dienstag mitteilte. Seitdem kamen nach offiziellen Zahlen der Regierung mehrere tausend weitere Todesfälle in ganz Großbritannien hinzu.

Nach einem massiven Anstieg der Fallzahlen im Zusammenhang mit der neuen Variante B.1.1.7 im Dezember verzeichnete das Land die weltweit höchste tägliche Covid-Todesrate. Der britischen Regierung wird vorgeworfen, wiederholt zu spät und falsch auf die Pandemie reagiert zu haben. Krankenhäuser stehen massiv unter Druck, derzeit werden mehr Covid-19-Patienten künstlich beatmet als zu jedem anderen Zeitpunkt der Pandemie.