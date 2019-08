Großbritannien stockt Finanzmittel für No-Deal-Brexit auf

Großbritannien stockt die finanziellen Mittel für den Fall eines No-Deal-Brexits um Milliarden auf. Die Regierung werde zusätzliche 2,1 Milliarden Pfund (rund 2,3 Mrd. Euro) zur Verfügung stellen, um das Land auf einen EU-Austritt ohne Abkommen vorzubereiten, kündigte Finanzminister Sajid Javid an.

Der neue Premierminister Boris Johnson will sein Land spätestens am 31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne Deal. Er will das zwischen seiner Vorgängerin Theresa May und Brüssel vereinbarte Abkommen, das am Parlament scheiterte, nachverhandeln. Das lehnt die Europäische Union aber strikt ab.