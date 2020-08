Großbritannien gedenkt des Endes des Zweiten Weltkriegs

Mit einem zweiminütigen Schweigen und Kranzniederlegungen haben der britische Thronfolger Prinz Charles (71), zahlreiche Veteranen und Militärangehörige am Samstag des Endes des Zweiten Weltkriegs im Pazifik gedacht. Der Krieg wurde vor 75 Jahren, am 15. August 1945, mit der Kapitulation Japans endgültig beendet.

Auch Premierminister Boris Johnson war bei der Zeremonie in der Gedenkstätte National Memorial Arboretum in Burton-on-Trent in der Grafschaft Staffordshire dabei. Der konservative Politiker rezitierte eine Strophe aus dem Gedicht "For the Fallen" (Für die Gefallenen) von Robert Laurence Binyon.