Großbrand zerstört mehrstöckiges Gebäude in Sydney

Ein gewaltiges Feuer hat ein mehrstöckiges Gebäude im historischen Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney zerstört. Der Brand sei gegen 16.00 Uhr Ortszeit aus bisher ungeklärter Ursache in der Nähe der Elizabeth Street im Stadtteil Surry Hills ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Das Gebiet gehört zum auch bei Touristen beliebten CBD (Central Business District), nicht weit davon liegt der Hauptbahnhof.

Mehr als 120 Kräfte und rund 30 Fahrzeuge waren im Einsatz. Der Bau stürzte wegen der Zerstörungskraft der Flammen teilweise ein. Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie das Dach zusammenbrach und ein Teil der Fassade in die Tiefe krachte. Anschließend stieg ein Feuerball in den Himmel. Die Straße war von Trümmern bedeckt.

Aus angrenzenden Häusern wurden Dutzende Menschen evakuiert, weil die Flammen drohten, überzugreifen. "Die Leute in einem Wohnblock daneben steckten ihre Köpfe aus den Fenstern, um zu schauen, was da los war, und wir haben geschrien, sie sollten rauskommen", zitierte die Zeitung "Sydney Morning Herald" eine Augenzeugin. Die schwarzen Rauchschwaden waren in der ganzen Stadt zu sehen.