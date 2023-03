Großbrand in Schwechat an der Stadtgrenze zu Wien

Der Brand eines leer stehenden zwischen zwei ehemaligen Lager-Silos gelegenen Gebäudes in Schwechat an der Stadtgrenze zu Wien hat in der Nacht auf Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. "Die Berufsfeuerwehr Wien ist derzeit mit 41 Mann und elf Fahrzeugen, sowie zwei Großtankfahrzeugen vor Ort um die Feuerwehr Schwechat zu unterstützen", teilte der Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien der APA mit. Verletzte gebe es vorerst keine.

Aufgrund eines nahe gelegenen Bahngleises sei der Bahnverkehr eingestellt worden. Die Bekämpfung des Brandes werde mit Sicherheit bis in die Morgenstunden dauern, so der Sprecher.