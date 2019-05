Großartiger Nachmittag zugunsten „Stunde des Herzens“

Benefizkonzert Montfort Voices & Friends übertraf alle Erwartungen

Joe Fritsche und Dieter Reimers von Stunde des Herzens waren begeistert. „Vielen Dank an alle Beteiligten. Vergelts Gott im Namen von Stunde des Herzens für diese rührende Geste der Mitmenschlichkeit. Wir haben derzeit viele Neu Erkrankungen. Mit dem gespendeten Geld können wir die Familien unterstützen, welche nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, so Fritsche. Als zum Abschluss alle Kinder schon eine Woche vor Muttertag voller Stolz große selbstgemachte Herzen an ihre Mama`s verteilten war die Überraschung und Freude nicht zu übersehen. „Es war ein unvergesslicher Nachmittag und unser Dank gilt allen Teilnehmern sowie Besuchern. Dank der großartigen Unterstützung aller dürfen wir einige Kinderaugen zum Lachen bringen – Danke dafür an alle“, freuten sich am Ende die Veranstalter des Nachmittages Der Erlös aus den freiwilligen Spenden geht in vollem Umfang an Kinder mit einer Krebserkrankung und an den Verein Stunde des Herzens.