Großartige Arbeitsplätze punkten

Was macht einen ausgezeichneten Arbeitgeber und einen großartigen Arbeitsplatz aus? Das Great Place to Work® Institute Österreich forscht seit 20 Jahren, um genau diese Fragen beantworten zu können.

Fünf Dimensionen

Nicht zuletzt kann ein Teamgeist gelebt werden, wenn die Mitarbeitenden untereinander eine starke Gemeinschaft schätzen, ihre Kolleg(inn)en unterstützen und alle an einem Strang ziehen. Jene Unternehmen, die in dieser Mitarbeitendenbefragung in allen fünf Dimensionen besonders hohe Zustimmungswerte bekommen, erhalten das Gütesiegel „Certified by Great Place to Work“. Nach Einreichung eines zusätzlichen Culture Audits© sind sie automatisch für die Liste „Österreichs Beste Arbeitgeber“ nominiert.

Vertrauen schaffen

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums von Great Place to Work in Österreich veröffentlichte das Institut im Mai 2022 eine Studie zur Vertrauenskultur bei Österreichs Besten Arbeitgebern in den letzten zwei Jahrzehnten. Interessant dabei ist, dass Österreichs Beste Arbeitgeber im aktuellen Befragungszyklus 2022 vor allem in den Bereichen, in denen es um das Vertrauen in die Führungskräfte geht, einen Sprung nach vorne gemacht haben. Außerdem kommen großartige Arbeitsplätze, die bewusst auf eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur achten, nicht nur widerstandsfähig, sondern sogar gestärkt durch Krisenzeiten. Die daraus resultierende ausgezeichnete Unternehmenskultur ist so auch die beste Basis, um begehrte Talente anzuziehen. Wichtig für die Mitarbeitenden sind auch zum Beispiel kurze Kommunikationswege und eine Nähe zu den Führungskräften, die so wiederum deren Stärken und Potenziale besser einschätzen können.