Groß-Verfahren gegen mutmaßliche Jihadisten in Graz erwartet

Dem Grazer Straflandesgericht stehen wieder mehrere Prozesse bevor, bei denen mutmaßliche Jihadisten auf der Anklagebank sitzen werden. Das erste Verfahren betrifft sieben Personen, hier gibt es bereits eine Anklage. In über 30 weiteren Fällen wird noch ermittelt oder es wurde bereits ein Vorhabensbericht weitergeleitet, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Die Anklage für den ersten Prozess listet sieben Personen auf, die in erster Linie in Linzer Glaubensvereinen tätig waren. Weil sie aber auch in Graz gepredigt haben, wurde das Verfahren in die Steiermark abgegeben. Mittlerweile wurde vom zuständigen Grazer Richter aber beantragt, die Verhandlung doch in Linz durchzuführen. Eine Entscheidung darüber steht derzeit noch aus.