Großes Duell der Unbesiegten: Österreich will gegen Weltmeister Frankreich ungeschlagen bleiben

Österreich ist und bleibt das Team der Stunde bei der EHF EURO 2024. Immer noch ungeschlagen geht es am Montag, 18:00 Uhr, gegen Turnierfavorit Frankreich.

Teamchef Aleš Pajovič bescheinigt dem dreifachen Europameister und sechsfachen Weltmeister ein wahres All Star Team zu sein, bei dem Nikola Karabatic seine letzte EURO bestreitet.

Das ist der Liveticker vom Spiel Österreich vs Frankreich

„Frankreich hat auf jeder Position unglaubliche Spieler. Das wird ein sehr schweres Spiel, Frankreich ist ein Kandidat für die Goldmedaille. Sie sind auf jeder Position doppelt und mehrfach besetzt. Sie sind athletisch und physisch Maschinen, wie ich immer sage. Die Stärken kommen von jeder Seite. Sie haben unglaublich viele Linkshänder im Team, spielen fast schon das ganze Turnier im Rückraum mit zwei Linkshändern, was eher ungewöhnlich ist“, analysiert Teamchef Aleš Pajovič den bevorstehenden Gegner.

Nach den bisherigen Auftritten wird man sich aber auch vor der Equipe Tricolore nicht verstecken und versuchen, erneut über eine starke Deckung etwas Zählbares mitzunehmen. „Ich habe mir in der Nacht das Spiel nochmals angesehen und muss sagen, es ist schon cool uns zuzuschauen, wie wir Deckung spielen. Wir werden genau da weitermachen und hoffen auf das Beste. Mit etwas Glück und viel Kampfgeist und Teamspirit, holen wir da vielleicht zwei Punkte“, macht der mittlerweile dreifache Man of the Match Constantin Möstl eine erste Kampfansage.