Großer Triumph für die Volksschule Röthis

Knapp vierzig Schüler aus dem Vorderland gingen bei der Jonglier Challenge im Schulsport als Sieger hervor.

RÖTHIS. In den letzten vier Jahren hat das Landesschulsportreferat Vorarlberg mit den Mitarbeitern Christoph Neyer und Conny Berchtold im ganzen Land verschiedenste Schulsport Challenges aus der Taufe gehoben. Nach den landesweiten Wettbewerben im Ballspiel, Frisbee, Jonglieren mit dem Ball, Seilhüpfen und Gummitwist sowie die Kids Athletic Challenge ist in den letzten drei Monaten die Jonglier Challenge mit Tüchern und Ball für die Volksschulen über die Bühne gegangen. Vierzig Vorarlberger Volksschulen mit insgesamt knapp achtzig Klassen und 1400 Kindern haben daran teilgenommen. Nun wurde in einem gebührenden Rahmen der Sieger der Jonglier Challenge gekürt. Als Gewinner ging die Volksschule Röthis mit 38 Schülern der dritten und vierten Klasse und den beiden Pädagoginnen Andrea Trummer und Maria Faißt Christa hervor. Die Vorderländer Schüler erreichten 897 Punkte und holten sich sensationell den Gesamtsieg. „Wir sind nach wie vor überwältigt von unserem großen Erfolg. Die Kinder der zwei Klassen haben mit großer Begeisterung und Freude an der Challenge teilgenommen. Jede freie Minute wurde genutzt, um die eigenen Fähigkeiten im Jonglieren zu trainieren und zu verbessern. Besonders schön zu beobachten war, wie großartig die Kinder sich gegenseitig unterstützt und motiviert haben. Es war ein fantastisches Team-Erlebnis“, sagt Volksschule Röthis Direktorin und Pädagogin Andrea Trummer im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten. Gleichzeitig bedankte sie sich beim gesamten Team des Schulsport Vorarlberg für die Planung und Organisation der stets sehr abwechslungsreichen und inspirierenden Wettbewerbe sowie bei allen Sponsoren für die tollen Preise. Marke Vorarlberg Projektleiter Christian Lampert übergab den Hauptpreis für einen Besuch bei der Kletterhalle K1 in Dornbirn an die VS Röthis Direktorin Andrea Trummer. Als erste Gratulanten stellten sich Landesschulsportreferent Christoph Neyer und Fachinspektor Conny Berchtold sowie Pädagogin Elisabeth Märk von der VS Hohenems ein. Höchstwahrscheinlich gibt es bald schon wieder eine neue Schulsport Challenge.VN-TK