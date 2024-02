Großer Schritt Richtung Ligaerhalt vor den Wochen der Wahrheit

HC BW Feldkirch Frauen gewinnen das Heimspiel gegen Korneuburg in letzter Sekunde.

FELDKIRCH. Einen ganz wichtigen 29:28-Heimerfolg feierte die Frauenmannschaft von HC Sparkasse Feldkirch gegen den Mittelständler Korneuburg. Mit dem Schlusspfiff gelang Julia Scheidbach-Feierle der siegbringende Treffer und der Jubel kannte bei den Blau-Weißen keine Grenzen. Die Feldkircher Kreisläuferin leistete mit gleich sieben Toren einen großen Beitrag zum vierten Erfolg vor eigenem Publikum. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte und einer knappen Führung für die Heimmannschaft konnten diese sich zu Beginn der zweiten Hälfte erstmals mit fünf Toren absetzen. Doch die Korneuburgerinnen blieben dran und glichen zehn Sekunden vor Spielende auf das Unentschieden aus. „Wir haben in einem spannenden Spiel eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Es war ein glücklicher Sieg buchstäblich in der letzten Sekunde“, sagt Feldkirch Spielerin Nikolina Todorovic. Das junge Talent ist mit 74 Treffern derzeit die stärkste BW-Torschützin. Fünf Spieltage sind in der Handball Women Liga Austria noch zu absolvieren. Mit neun Zählern liegt Feldkirch an der zehnten Stelle, je einen Punkt vor den MGA Fivers und Schlusslicht St. Pölten. Mit Comebackerin Elisabeth Vidal verstärkte sich Feldkirch noch in der Endphase im Abstiegskampf. Für die Montfortstädterinnen sind es die entscheidenden Wochen um den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse Österreichs. Mit MGA Fivers (9. März/auswärts) und St. Pölten (16. März/18 Uhr, heim) warten auf Todorovic und Co. die zwei Endspiele. Gegen die Fivers haben die Blau-Weißen zuhause mit einem Tor Differenz verloren und brennen auf Revanche. Feldkirch hat es in der eigenen Hand um auch in der nächsten Saison erstklassig zu spielen und das als einziges Team ohne Ausländerinnen.VN-TK