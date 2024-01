Großer Poseidon-Tempel am Peloponnes entdeckt

Der griechische Geschichtsschreiber Strabon erwähnte vor rund 2.000 Jahren in seinem 17-bändigen Werk "Geographika" ein regional bedeutendes Poseidon-Heiligtum an der Westküste der Peloponnes. Nach langer Suche entdeckten im Vorjahr österreichische und griechische Archäologen Reste eines Tempels, der vermutlich zum Heiligtum des Poseidon gehörte. Bei den diesjährigen Grabungen entpuppte sich der Poseidon-Tempel als Monumentalbau - deutlich größer als ursprünglich angenommen.

Die bei einer Hügelgruppe gelegene Fundstelle bei Kleidi-Samikon liegt in einer von Lagunen und Küstensümpfen dominierten Landschaft. Aufgrund der exponierten und sicheren Lage in der Nähe des Meeres etablierte sich dort schon in mykenischer Zeit eine Siedlung, die über mehrere Jahrhunderte Bestand hatte und von der aus sich der Weg durch die Sümpfe kontrollieren ließ. Weil warme Schwefelquellen in der Nähe der Hügelgruppe entspringen, wurde die strategisch wichtige Landenge bei Kleidi auch als die "Thermopylen der Peloponnes" beschrieben. Aufgrund der relativ präzisen Angaben bei Strabon wurde dort seit Langem das Heiligtum des Poseidon vermutet.