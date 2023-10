Große Trauer ein Leben lang nach dem Tod eines Sternenkind

Im Rankweiler Mesnerstüble wurde über die Sternenkinder mit Betroffenen und möglichen Helfern diskutiert.

RANKWEIL. Wie erinnert man sich an Menschen, die nur kurz oder gar nie das Licht der Welt erblickt haben. Familien von Sternenkindern haben ganz besondere Verluste zu tragen. Moderatorin Nicole Benvenuti sprach in den vollbesetzten Räumlichkeiten im Rankweiler Mesnerstüble im Dialog mit Bernadette Brieskorn vom Hebammengremium Vorarlberg, Bianca Luger von der Selbsthilfegruppe Sternenmütter, Daniel Dalmonek von der Bestattung Reumiller, Maria Kühne-Lerch von der Seelsorge Landeskrankenhaus Feldkirch und Sophia Rüscher-Fussenegger mit einer psychosozialen Beratung über den Umgang mit dieser schwerzvollen Erfahrung und wie an Sternenkindern gedacht wird. Schmetterlingskinder oder Engelskind, werden verstorbene Kinder bezeichnet, insbesonders wenn sie vor, während oder bald nach der Geburt gestorben sind. Ein Leben lang herrscht nach so einem schlimmen Szenario einem allzufrühen Tod eines Kindes bei den Eltern und Angehörigen große Trauer, Leid, Schmerz und es ist bei weitem kein normaler Alltag mehr. In Österreich gibt es alljährlich mehr als 200 Sternenkinder mit den betroffenen Familien. Im Mesnerstüble wurde in einer langen Diskussionsrunde über dieses schmerzliche Ereignis lange diskutiert und Sternenmütter sprachen über die Vergangenheit und Istzustand nach dem Tod ihres Kindes. Vor zwei Jahren wurde der Verein VergissMichNicht ins Leben gerufen. Ab der 12. Schwangerschaftswoche bis zum ersten Lebensjahr sind die rund zwanzig ehrenamtlichen Mitarbeiter vom Verein für die Eltern der kleinen Sternenengel da. Noch heute fehlen den Sternenmütter die Worte nach so einem schrecklichen Lebensabschnitt.VN-TK