Große Sorge um Til Schweiger - Star kämpft gegen lebensgefährliche Erkrankung

Til Schweigers aktueller Gesundheitszustand ist sehr besorgniserregend: Er wird in einem Krankenhaus auf Mallorca wegen einer schweren Blutvergiftung, die im schlimmsten Fall tödlich verlaufen kann, behandelt.

Es ist eine alte Verletzung, die dem Schauspieler und Regisseur jetzt zum Verhängnis geworden ist. "Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika im Krankenhaus, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe. Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind dann Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein 'offenes Bein', so nennt man das. Leider wurde es immer schlimmer", sagte er gegenüber der "Bild". In einem Video, das der "Bild" zur Verfügung steht, sieht Schweiger gar nicht gut aus. Er ist deutlich abgemagert - seine Fans sind besorgt.

Amputation steht im Raum

Seine Kinder Lilli, 25, Luna, 27, und Valentin, 28, seien umgehend auf die Baleareninsel gereist, um an seiner Seite zu sein. Sie seien in großer Sorge um Papa Til. Und das nicht unberechtigt: In der Nacht auf Donnerstag bekam der Schauspieler Fieber. Kein gutes Zeichen bei einer Blutvergiftung. Es soll sogar eine Amputation im Raum stehen.

Filmpremiere

Aufgeben tut der 60-Jährige aber nicht: Er will unbedingt zur Filmpremiere von "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" von Guy Ritchie nach New York. Schweiger spielt in dem Film mit und will sich seinen Auftritt auf keinen Fall entgehen lassen. "Danach müsste ich aber wieder sofort zurück in die Klinik. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es doch klappen könnte." Eine Erlaubnis der Ärzte hat Schweiger allerdings noch nicht.