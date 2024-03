Große Maßnahmen stehen in Zwischenwasser an

Räumlicher Entwicklungsplan nach vier Jahren vor Fertigstellung und Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung und später vom Land Vorarlberg.

ZWISCHENWASSER. „Müssen so schnell als möglich endlich zum Ende dieses schon langen Prozesses kommen. Die Zeit drängt“, so die Worte von Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann. Mehr als Hundert Bürger aus den verschiedenen Ortsteilen von Zwischenwasser versammelten sich vor Kurzem bei der Informationsveranstaltung zum Räumlichen Entwicklungsplan (REP) im Frödischsaal in Muntlix, wobei den Menschen ein Vorentwurf präsentiert wurde. Dieser Vorschlag soll noch in diesem Frühjahr von der Gemeindevertretung zur ersten Lesung vorgelegt und mit einer Mehrheit beschlossen werden. Nach den zwei notwendigen Beschlussfassungen durch die Gemeindepolitiker geht es dann in weiterer Folge zur rechtlichen Prüfung und Genehmigung an die Raumplanungsstelle des Landes. Die Bürger von Zwischenwasser können nach der ersten Beschlussfassung der Gemeindevertretung binnen vier Wochen noch Einwände bringen. Seit nunmehr vier Jahren läuft nun schon der Räumliche Entwicklungsplan für Zwischenwasser. Das Planungskonzept im Ortsteil Furx wurde Ende des Jahres 2021 schon rasch abgeschlossen und mit einem positiven Bescheid des Land Vorarlberg genehmigt. „Die Fairness ist sicher gegenüber allen Bürgern da. Es ist alles sehr transparent. Werden aber nie alles zu aller Zufriedenheit der Bürger umsetzen. Müssen einen Konsens finden und stets zum Wohl der Gemeinde“, mein Zwischenwasser Bürgermeister Jürgen Bachmann in seiner ausführlichen Ansprache. Zusammen mit Experte Markus Berchtold von der Firma Heimaten hat ein eigenes REP-Team mit Franz Weidinger, Thomas Lang, Marina Mathis, Andreas Böhler-Huber, Hermelinde Rietzler und Alfred Bickel sowie der Ressortleitung mit Bürgermeister Jürgen Bachmann an der Spitze, Rene Mathis, Bernadette Madlener und Daniel Kremmel plus Regio Vorderland-Feldkirch Mitarbeiter Simon Berger in mehr als zwanzig Sitzungen, vielen Begehungen direkt vor Ort der betroffenen Bürger und einer Klausur der Steuergruppe diesen Entwurf für den Räumlichen Entwicklungsplan erstellt. In Suldis soll die Bebauung vom Dorfzentrum zuerst den Vortritt erhalten. Alle drei Ortsteile in Muntlix, Batschuns und Dafins gibt es ganz unterschiedliche Charaktere und das hat große Herausforderungen der Steuerungsgruppe gebracht. Ganz Speziell sind die Siedlungsweiler mit den Abschnitten Buchebrunnen, Suldis, Furx und Wanne. Bei Letzterem verzichtet die Gemeinde auf den Siedlungsrand. Im speziellen Streusiedlungsprojekt der Abschnitte Morsch, Wengen, Sennewies und Zapfabündt gibt es viele unterschiedliche Räume. Für die Gemeinde Zwischenwasser wird die Kinder- und Schülerbetreuung in naher Zukunft ein großes Thema werden. Wünschenswert wäre laut den Bürgern auch ein neuer Veranstaltungssaal in Batschuns. Allerdings hat die Steuerungsgruppe in den letzten Monaten und Jahren sehr gute Vorarbeit geleistet. 3428 Hauptwohnsitze umfasst derzeit die Gemeinde Zwischenwasser. Der Räumliche Entwicklungsplan beschäftigt sich vor allem mit der zentralen Frag: „Wie soll sich die Gemeinde entwickeln und vor allem wo?“. Denn dieser Plan bildet die Grundlage für alle kurz- und längerfristigen Entwicklungsziele und –strategien der Gemeinde. Im Zuge der Erstellung dieses Plans werden oder wurden deshalb vor allem auch die Bewohner der Gemeinde von den Verantwortlichen zum Mitreden und Mitplanen eingeladen. Der Schwerpunkt um wichtige Erkenntnisse zu erlangen lag eindeutig auf dem sensiblen Umgang mit den Siedlungsrändern der Gemeinde. Allerdings lässt das neue Budget keine großen Investitutionen in Zwischenwasser zu.VN-TK