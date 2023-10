Große Ehrung für die Vorderländer Saalradsportler

Kunstradduo aus Sulz und Röthis wurden für ihre WM-Medaillen in Schottland geehrt.

SULZ. Große Ehrung für die sehr erfolgreichen Saalradsportler vom ÖAMTC RV Enzian Sulz und dem Radfahrclub Röthis für die erbrachten Topleistungen bei Welt- und Europameisterschaften im vollbesetzten Mehrzwecksaal Sulz. Mit nur 3,65 Punkten Rückstand auf das Deutsche Paar Helen Vordermaier und Selina Maquardt verpasste das RV Sulz Kunstradfahrduo Svenja Bachmann und Rosa Kopf bei den Saalrad Welttitelkämpfen vor wenigen Wochen in Glasgow in Schottland die Goldmedaille und holt sensationell die Silberne. Im letzten Jahrzehnt gab es für Bachmann/Kopf imposante acht Edelmetalle bei Großevents. Im kommenden Jahr wollen die beiden Sulnerinnen in Deutschland bei der WM mit ihrer vorhandenen Qualität und Nervenstärke auf dem obersten Thron stehten. Die ständigen persönlichen Bestleistungen in den Veranstaltungen, Turnieren und Saisonhöhepunkten im Zweier Frauen auf nationaler und landesweiter Ebene sind nur durch extrem harte Trainingseinheiten an den Wochenenden zustande gekommen. Das Röthner Quartett Anna Pircher, Annika Pichler, Laura Schnetzer und Lea Morscher wurde hinter dem Vierer von der Schweiz und Deutschland Dritter und gewann überraschend die Bronzene. 48 Zähler fehlte dem Röthner Kunstradquartett auf den zweiten Endrang. Topplatzierungen im Frauen Einer und im Zweier mit der Hohenemserin Elisabeth Moser verbuchte auch die Sulnerin Franziska Belmega in beiden WM-Bewerben in Schottland. „Mit den Glanzleistungen hat das Duo Bachmann/Kopf die sportliche Visitenkarte weltweit kundgetan und sind für die Gemeinde ein wunderschöner Botschafter. Die Glücksmomente der zwei Topsportler entschädigt für alle Bemühungen und großen Anstrengungen Es gilt größter Respekt und Wertschätzung der Gemeinde auszusprechen. Medaillen sind nicht aus Gold, Silber und Bronze, sonder sind Schweiß, Entschlossenheit und Power“, gratuliert Sulz Bürgermeister Karl Wutschitz den WM-Silbermedaillengewinnerinnen Kopf/Bachmann. Ohne dem gut aufgestellten Trainerstab mit Monika und Markus Bachmann plus vielen ehrenamtlichen Helfern wären diese Triumphe erst gar nicht möglich. Neben dem Gemeindeoberhaupt Karl Wutschitz stellten sich auch Röthis Bürgermeister Roman Kopf, Landessportreferat Leiter Michael Zangerl, Sulz Vizebürgermeisterin Gerda Schnetzer-Sutterlüty, Röthis Vizebürgermeisterin Ruth Bickel, Allgemeiner Sportverband Vorarlberg Vizepräsidentin Annires Marchetti, Sportunion Vorarlberg Geschäftsführer Sebastian Gmeiner, RV Sulz Ehrenobmann Erich Entner, Radsport Vorarlberg Präse Herby Tessadri und viele Bürger aus dem Vorderland als Gratulanten ein. Geschenke und Glückwünsche an die Sportler aus Sulz und Röthis kamen von der Gemeinde, ASVÖ Vorarlberg, Sportunion Vorarlberg und vom Land Vorarlberg. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Schützenmusikverein Sulz mit Kappelmeister Andreas Gamper. Im Buffet wurde noch über die großartigen Erfolge der jungen Athleten im Smalltalk diskutiert. Im Rahmen der großen Ehrung wurden noch weitere Radsportler aus den verschiedensten Sektionen für die guten Vorstellungen und Ergebnisse der letzten Monate in einem würdigen Rahmen geehrt und gewürdigt.VN-TK