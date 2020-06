Größtes Containerschiff der Welt in Hamburg angelaufen

Das weltgrößte Containerschiff, die "HMM Algeciras", hat am Sonntag zum ersten Mal den Hamburger Hafen angelaufen und am Burchardkai festgemacht. Hunderte Zuschauer verfolgten entlang der Elbe, wie der 400 Meter lange Megafrachter von zwei Schleppern ins Hafenbecken gebracht wurde. Die "HMM Algeciras" ist das neue Flaggschiff der südkoreanischen Reederei HMM (vormals Hyundai Merchant Marine).

Am Mittwoch wird die "HMM Algeciras" den Hafen wieder verlassen. "Die HHLA freut sich, dass HMM nun mit seinen größten Schiffseinheiten nach Hamburg kommt", sagte Vorstand Jens Hansen. "Das bestätigt uns in unseren Investitionen in neue Brückentechnik und Lagerkapazitäten, um diese Schiffsgrößen heute abfertigen zu können."