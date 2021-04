Größte Schülerdiskussion des Landes online: #klartext

Die Schülerunion veranstaltet am Dienstagvormittag eine weitere Ausgabe der schon seit Jahren wiederkehrenden #klartext Podiumsdiskussionen. Diesmal allerdings nicht wie üblich mit über 1500 Schülerinnen und Schülern vor Ort, sondern online aus den Klassenzimmern.

Die derzeitige Situation nutzt die Schülerunion als Chance, Schulen aus ganz Österreich an dieser #klartext Diskussion teilhaben zu lassen. Durch interaktive online Tools haben die Schülerinnen und Schüler von ihren Klassen und von Zuhause aus die Möglichkeit, Fragen zu stellen und an Abstimmungen teilzunehmen. Insgesamt sind über 50 Schulklassen aus 5 Bundesländern mit dabei.

#klartext in jedem Eck Österreichs

„Mit der Verlagerung von #klartext in den digitalen Raum ergeben sich trotz allen Abstrichen auch einige positive Aspekte: Der Livestream bietet das Potential, #klartext in jedes Eck Österreichs zu übertragen und somit von Vorarlberg aus auch noch im Burgenland einen Schritt in Richtung mehr politischer Bildung für Schülerinnen und Schüler zu setzen“, meint Schülerunion Österreich Bundesvorstand Daniel Romen.