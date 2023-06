Größte Luftwaffenübung "Air Defender" gestartet

Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der NATO - das Manöver "Air Defender 2023" - hat offiziell begonnen. Ein Sprecher der deutschen Luftwaffe bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Auftakt am Montagmorgen. An der Übung unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen sowie die NATO teil. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt.

Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den NATO-Verbündeten zurückgeschlagen wird. Die erste Idee für das Manöver ist der Luftwaffe zufolge schon 2018 entstanden, also noch vor Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.

Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teilen Südwestdeutschlands.

Gerhartz hatte zuvor erklärt, bei dem Manöver Stärke zeigen, aber eine Eskalation im Hinblick auf Russland vermeiden zu wollen. "Wir tun alles, damit es nicht eskalierend wirkt", sagte der Inspekteur der deutschen Luftwaffe am Montag im Inforadio des RBB. Als Beispiel nannte er: "Wir werden keine Flüge in Richtung Kaliningrad unternehmen."

"Das ist das Signal, das wir uns selbst zeigen, wie schnell wir handeln können", sagte Gerhartz. "Dass das natürlich jetzt auch in eine ganz besondere Zeit fällt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine - ich meine, das ist auch offensichtlich." Viele Leute auch in seinem privaten Umfeld sagten ihm: "Es ist gut, dass wir zeigen, wir sind stark, wir können uns verteidigen, um das ganz klare Signal zu senden: NATO-Territorium ist einfach die rote Linie."