Größte Hochwasserübung des Landes beginnt

Gemeinsam mit den elf Rheinanliegergemeinden und den Bezirkshauptmannschaften führt das Land am Freitag und Samstag eine große Hochwasserschutzübung durch.

Am 22. und 23. Juni 2018 wird eine große Hochwasserübung am Rhein durchgeführt, an denen sich Land, Gemeinden und die BHs beteiligen. Ziel ist es, das Arbeiten in den einzelnen und die Abstimmung zwischen den Stäben zu optimieren. Ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Übung bildet auch die Kommunikation. Die Information der Öffentlichkeit soll im Ernstfall geübt werden.

Sollten die Dämme am Rhein brechen, ist eine Evakuierung von Teilen des Rheintals erforderlich. Diese Evakuierung kann nur dann gelingen, wenn alle Einsatzorganisationen an einem Strang ziehen – und wenn die Bevölkerung entsprechend informiert ist und weiß, was im Notfall zu tun ist. In einer großen Rheinhochwasserübung soll die Information an die Medien und an die Bevölkerung erprobt werden. Es sei wichtig, einerseits die Bevölkerung sensibilisieren und andererseits die internen Abläufe zu optimieren, erklärt Sicherheitslandesrat Christian Gantner: “Gerade die unterschiedlichen Phasen, die im Ernstfall durchlaufen werden, stehen bei der Übung im Vordergrund”.

VLK ©VLK

Zivilschutzalarm wird ausgelöst! Bei einer prognostizierten Abflussmenge von mehr als 2.500 Kubikmetern pro Sekunde wird die erste Warnung („Aufmerksamkeitsphase“) mittels eines dreiminütigen Sirenensignals ausgegeben. Dieses Signal wird bei der Übung am Freitag in den elf Anliegergemeinden des Rheins gegen 14 Uhr ausgelöst werden! Der Zivilschutzalarm (dreiminütiges, dauerhaftes Sirenensignal) wird in den elf Anliegergemeinden des Rheins ausgelöst werden. Dieses Signal kann auch über die Grenzen hinweg gehört werden.

Verschärft sich die Lage weiter, dann teilen die Einsatzleitungen den Übergang in die “Vorbereitungsphase” mit. Dies geschieht ohne Sirene und wird über Internet und die Medien kommuniziert. In der Vorbereitungsphase werden Schulen, Kindergärten oder Kinderbetreuungen geschlossen – die Kinder müssen Zuhause bleiben. Die Einsatzleitung ordnet in dieser Phase die Evakuierung von Menschen, die sich in Pflege befinden, an. Das Übungsszenario am Freitag und Sonntag sieht derartige Evakuierungen vor.

Wenn die Gefahr einer Überflutung bestimmter Bereiche weiter zugenommen hat, kann es zu einer Evakuierung kommen. Der eigentliche „Alarm“ für die Bevölkerung („Evakuierungsphase“) wird dann wieder mittels eines Sirenensignals (auf- und abschwellend, eine Minute lang) mitgeteilt – bei einer tatsächlichen Abflussmenge von über 3.100 Kubikmetern pro Sekunde oder bei „Gefahr im Verzug“ (bei Dammbruch). Diese Evakuierungsphase wird nicht mehr geübt werden.

ACHTUNG! Im Rahmen der Hochwasserübung wird auch die Pressearbeit im Ernstfall geprobt!

Informationskanäle für die Bevölkerung Im Vorfeld der Übung wurde die Bevölkerung in den Rheinanliegergemeinden durch eine Hochwasserbroschüre informiert und sensibilisiert. In ihr befinden sich alle wichtigen Informationen und Handlungsanweisungen. Neben der Broschüre wurden weitere Informationskanäle für die Bevölkerung eingerichtet. Die Landeswarnzentrale hat für Katastrophenfälle außerdem eine eigene Website eingerichtet (www.vorarlberg.at/warnung), die im Notfall alle wichtigen Informationen auf einen Blick bietet.

Übungsablauf Am Freitag (22. Juni) beginnt die Übung in der Früh. Da das Szenario möglichst real sein soll, wird am Freitagnachmittag auch der Zivilschutzalarm (Sirene) ausgelöst werden, wie es im Katastrophenschutzplan vorgesehen ist. Am Samstag werden dann in den Gemeinden verschiedene Evakuierungsübungen durchgeführt. Der Abschluss der Übung ist am Samstag (23. Juni) gegen Mittag geplant.

Die großen Evakuierungsübungen finden am Samstag statt:

Höchst – Benevit-Pflegeheim

Lustenau – Betreute Personen aus Privathäusern evakuieren

Götzis – Evakuierung eines Pferdestalls

Hohenems – Notquartier wird evakuiert

Altach – Angehörige von Einsatzkräften werden evakuiert

Land und Gemeinde bitten die Bevölkerung die Übung mit Ruhe aber aufmerksam zu verfolgen und sich über folgende Kanäle auf dem Laufenden zu halten.