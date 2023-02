Größte Flieger-Order der Luftfahrtgeschichte durch Air India

Es ist der größte Auftrag in der Geschichte der Luftfahrt: Air India hat bei Airbus und Boeing insgesamt 470 Flugzeuge bestellt und will weitere 25 Maschinen leasen. Mit den neuen Maschinen will die Fluggesellschaft, die zur Tata-Gruppe gehört, den Airlines aus den Golfstaaten die Stirn bieten. Führende Politiker der Hersteller Staaten und Indiens frohlockten über die Deals.

US-Präsident Joe Biden sprach von einem "historischem" Geschäft. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unterstrichen die politische und wirtschaftliche Bedeutung. Der Auftrag zeige die "Erfolge und Ziele des zivilen Luftfahrtsektors in Indien", sagte Modi am Dienstag.

Allein 250 Flugzeuge sollen von Airbus kommen - 210 Kurzstreckenflugzeuge und 40 Langstreckenmaschinen. Letztere wolle Air India für "ultralange Routen rund um den Globus" nutzen, sagte der Verwaltungsratschef des Air-India-Eigentümers Tata, N Chandrasekaran. Airbus und Tata arbeiteten an einer engeren Zusammenarbeit, die auch das Ziel einer Flugzeugproduktion zu einem späteren Punkt mit einschließe, sagte Chandrasekaran. Industriekreisen zufolge hat sich Indien wiederholt bei Airbus dafür eingesetzt, ein Montagewerk in dem Land zu eröffnen, was der Flugzeugbauer aber bislang abgelehnt.

Teil der Bestellung seien sechs Airbus A350, die ursprünglich für die russische Aeroflot bestimmt gewesen seien, aber wegen der Sanktionen nicht geliefert werden könnten, sagte Christian Scherer, bei Airbus für das operative Geschäft zuständig. Air India erhalte das erste Flugzeug Ende des Jahres. Zusätzlich lease Air India etwa 25 Maschinen aus der A320neo-Familie am Markt. Boeing liefert 190 Maschinen des Typs 737 MAX, 20 787 Dreamliner und 10 Mini-Jumbos vom Typ 777X - insgesamt stockt Air India damit seine Flotte um knapp 500 Flugzeuge auf.

Air India setzt mit dem Großauftrag eine neue Rekordmarke: Vor einem Jahrzehnt hatte American Airlines 460 neue Flugzeuge bei Airbus und Boeing bestellt. Selbst wenn man Rabatte mit einberechnet, dürfte Air India einen zweistelligen Milliardenbetrag für die neuen Flugzeuge ausgeben.

Die Fluggesellschaft war einst für ihre üppig dekorierten Flugzeuge und seinen Service bekannt. Finanzielle Schwierigkeiten haben dem Unternehmen aber seit Mitte der 2000er-Jahre zu schaffen gemacht. Inzwischen gehört Air India zum Tata-Konzern und wagt nun den Neustart. Air India setzt unter seinem neuen Chef Campbell Wilson dabei auf eine Belebung des Flugverkehrs - und insbesondere auf die vielen Inder, die im Ausland leben.