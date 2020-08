Groenewegen entschuldigte sich bei Jakobsen

Der Niederländer Dylan Groenewegen hat sich für die Verursachung des Massensturzes zum Auftakt der Polen-Radrundfahrt am Mittwoch bei seinem schwer verletzten Landsmann Fabio Jakobsen entschuldigt. "Ich finde es fürchterlich, was passiert ist. Ich kann keine Worte dafür finden, wie sehr es mir für Fabio und die anderen Involvierten leidtut", so Groenewegen in einer Mitteilung seines Jumbo-Teams.

Jakobsen war auf der Ziellinie der ersten Etappe an der Spitze des Massensprints von Groenewegen in die Absperrungen gedrängt worden. Der 23-Jährige krachte durch die Werbebanden in eine Betonabsperrung und zog sich dabei unter anderem schwere Gesichtsverletzungen zu. Jakobsen musste notoperiert werden und ins künstliche Koma versetzt werden. Mittlerweile besteht keine Lebensgefahr mehr.

"Alles was jetzt zählt, ist Fabios Gesundheit. Ich denke die ganze Zeit an ihn", meinte Groenewegen, der wie andere Fahrer ebenfalls zu Sturz gekommen war und sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Er wurde von der Rundfahrt ausgeschlossen, außerdem drohen ihm Sanktionen durch den Radsport-Weltverband.