Grillmuffins zum Vatertag

Mit selbstgebackenen Muffins im BBQ-Look kann man die Papas am 9. Juni überraschen.

Dornbirn. Kinderseite. Unsere deutschen Nachbarn feiern ihn bereits an Christi-Himmelfahrt, bei uns wird er heuer am 9. Juni gefeiert: der Vatertag. Zurückgehen soll seine Tradition auf Sonora Smart Dodd, der 1910 in den USA eine Bewegung zur Ehrung der Väter ins Leben rief. Die Idee fand zunehmend Anhänger und der dritte Juni-Sonntag etablierte sich in den USA rasch zum Ehrentag der Väter. 1972 erhob ihn Präsident Richard Nixon 1972 zum offiziellen Feiertag.

Seit 64 Jahren

In Österreich gibt es den Festtag für die Papas, der lange ein Schattendasein neben dem groß gefeierten Muttertag fristete, seit 1955. Der Wiener Helmut Herz, Werbeleiter bei einem Wäsche- und Hemdenhersteller, hatte die Idee, einen Vatertag einzuführen, um damit in der Sommerzeit den Konsum anzukurbeln. Dazu wurde nicht nur ein Vatertagskomitee eingerichtet, sondern auch im Radio über die Aktion berichtet. Helmut Herz bekam von seinem Sohn am ersten Vatertag 1956 eine Zeichnung geschenkt. Dadurch kam er auf die Idee, einen großen Malwettbewerb zu veranstalten. Die Kinder sollten den Beruf ihres Vaters zeichnen. Knapp 80.000 Zeichnungen wurden eingereicht.

In zehn Tagen haben die Papas also wieder ihren Ehrentag. Ähnlich wie beim Muttertag werden die Geehrten mit kleinen Geschenken und Aufmerksamkeiten bedacht. Hoch im Kurs steht Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes. Wenn das Wetter mitspielt, steht ja vielleicht ein Grillfest mit der ganzen Familie auf dem Programm. Und was würde da als Nachspeise besser passen, als selbst gebackene Muffins im BBQ Look? Einfach die Muffins nach seinem Lieblingsrezept backen, dekorieren und mit süßem „Grillgut“ belegen.

Schoko-Nuss-Muffins BBQ

Zutaten:

125 g Butter

150 g Zucker

1 Pk Vanillezucker

2 Eier

150 g Mehl

2 TL Backpulver

100 ml Milch

100 g gehackte und gemahlene Nüsse

50 g Schokostückchen zartbitter

20 g Kakao

Zubereitung:

Butter mit Zucker, Vanillezucker, Eiern und Milch verrühren. Mit Backpulver vermischtes Mehl kurz unterrühren und zum Schluss noch den Kakao, die Nüsse und die Schokostücke untermengen. Den Teig in Muffinförmchen füllen und bei 200 Grad ca. 25 Minuten backen.

Die Muffins ein wenig abkühlen lassen, dann oben gerade schneiden und mit Schokoladensauce oder Fondant einen Grillrost „zeichnen“. Für die Würstchen, Steaks und Spieße kann man sich in der Gummibärenabteilung bedienen. Auf Zahnstocher aufspießen – fertig sind die Muffins für unsere liebsten Grillfanatiker.