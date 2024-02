Grieskirchner Brauerei ist wieder in Zahlungsschwierigkeiten

Die privat geführte Grieskirchner Brauerei ist offenbar wieder in Zahlungsschwierigkeiten: Wie das "Volksblatt" am Dienstag online berichtete, könne das Unternehmen die Jänner-Löhne der 34 Beschäftigten nicht zahlen. Erst im Jahr 2020 hatte die Brauerei ein Sanierungsverfahren durchlaufen.

"Wir haben Liquiditätsschwierigkeiten", räumte Geschäftsführer Marcus Mautner Markhof gegenüber der Zeitung ein. "Wirtschaftlich haben wir uns recht gut aufgerappelt. Aber das, was im letzten Jahr mit der Energiekrise passiert ist, das hat uns einfach ein riesiges Loch in die Kasse gerissen." Er gehe davon aus, dass man in Kürze mit einer "soliden Lösung" aufwarten könne. Eine neuerliche Insolvenz könne er zwar nicht ausschließen, sie sei aber "nicht unbedingt wahrscheinlich".