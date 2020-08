Griechischer Tourismus brach im Juni fast komplett ein

Der für die griechische Wirtschaft so wichtige Tourismus leidet stark unter der Coronakrise und den monatelangen Reisebeschränkungen. Die Einnahmen der Branche sanken im Juni auf Jahressicht um 99,7 Prozent - von 2,56 Mrd. Euro auf 64 Mio. Euro, wie die Notenbank mitteilt.

Die griechische Regierung hatte zuletzt am Mittwoch nach gestiegenen Corona-Infektionszahlen Einschränkungen auch für die Urlaubsregion der Halbinsel Chalkidiki und die Insel Mykonos angeordnet: Feiern, Partys, religiöse Feierlichkeiten und Wochenmärkte sind ab Freitag bis zum 31. August untersagt. Zudem sind Versammlungen von mehr als neun Personen verboten. Alle Bars und Tavernen müssen um 24 Uhr schließen. Maskenpflicht gilt auch im Freien. Die Regierung in Athen verhängte diese neuen Einschränkungen, nachdem am Vortag ein Rekord von 269 Neuinfektionen registriert worden waren. Zahlreiche Fälle davon wurden in den beiden Urlaubsregionen festgestellt.