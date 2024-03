Griechischer Kampfjet ins Meer gestürzt, Pilot rettet sich

Bei einem Übungsflug ist in der Nördlichen Ägäis ein griechischer Kampfjet des Typs F-16 abgestürzt. Das bestätigte die griechische Luftwaffe in einer entsprechenden Mitteilung. Der Unfall soll sich am Mittwochmittag in der Region der unbewohnten Sporadeninsel Psathoura nahe der Touristeninseln Alonnisos, Skopelos und Skiathos ereignet haben. Die Maschine sei ins Meer gestürzt, hieß es.

Griechische Medien berichteten unter Berufung auf Militärkreise, der Pilot habe sich per Schleudersitz retten können und sei vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus der griechischen Luftwaffe in Athen gebracht worden. Auch Augenzeugen wurden zitiert, die einen geöffneten Fallschirm niedergehen sahen. Eine Fregatte der griechischen Kriegsmarine sowie zwei Hubschrauber und ein Boot der Küstenwache seien nach dem Absturz in dem Gebiet im Einsatz gewesen, teilte die Luftwaffe weiter mit.

Der größte Teil der griechischen Luftwaffe besteht aus F-16-Jets, die Piloten gelten als äußerst erfahren. Über die Ursache des Absturzes war zunächst nichts bekannt.