Griechische Polizei wirft NGO-Mitarbeitern Schlepperei vor

Zahlreiche Mitglieder einer Nichtregierungsorganisation (NGO) sollen auf der griechischen Ostägäisinsel Lesbos als Schlepper tätig gewesen sein. 30 Menschen, darunter 24 Ausländer, hätten systematisch die Überfahrt von Migranten von der Türkei nach Griechenland unterstützt, teilte am Dienstag die griechische Polizei auf Lesbos mit.

Sie seien in Kontakt mit Menschen in der Türkei gewesen, die ihnen Informationen zu anstehenden Überfahrten nach Lesbos geliefert hätten. Die Mitglieder dieser Organisation sollen sich auch Spenden in die eigene Tasche gesteckt haben. Dies teilte am Dienstag die griechische Polizei auf Lesbos mit. Die griechische Justiz hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.