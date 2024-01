Griechische Küstenwache rettet über 100 Migranten vor Kreta

Die griechische Küstenwache hat am Sonntag 117 Migranten von einem Boot gerettet und drei mutmaßliche Schlepper festgenommen. Wie die Küstenwache mitteilten, befanden sich die 84 Männer, zwei Frauen und 31 Minderjährigen an Bord eines zehn Meter langen Bootes, das in einer von Fischern genutzten Bucht im Süden Kretas festgemacht hatte. Die Insassen sagten demnach, sie seien am Donnerstag in Tobruk in Libyen gestartet und auf dem Weg nach Italien gewesen.

Griechenland ist neben Italien eines der Hauptankunftsländer für Migranten aus Afrika und dem Nahen Osten, die von Nordafrika und der Türkei aus das Mittelmeer überqueren, um nach Europa zu gelangen. Im vergangenen Jahr kamen rund 45.000 Asylsuchende nach Griechenland - nach Angaben der UNO war das die höchste Zahl seit vier Jahren. Im Juni war vor der Halbinsel Peloponnes ein heruntergekommenes und völlig überladenes Fischerboot gesunken. 82 Migranten ertranken, Hunderte gelten bis heute als vermisst.